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    Комиссия Освальда вынесет несколько решений по делам российских спортсменов в ближайшие дни

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Денис Освальд

    Независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесет еще несколько решений по делам российских спортсменов в ближайшие дни.

    Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

    Накануне комиссия Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи, опубликовала решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты Сочи-2014 аннулированы.

    Ранее стало известно, что слушания в МОК по российским спортсменам, которые могут попасть на Олимпийские игры-2018, пройдут до конца ноября.

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