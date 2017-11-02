Комиссия Освальда вынесет несколько решений по делам российских спортсменов в ближайшие дни

Независимая комиссия МОК под руководством Дениса Освальда вынесет еще несколько решений по делам российских спортсменов в ближайшие дни.

Об этом сообщил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Накануне комиссия Освальда, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб россиян с Игр в Сочи, опубликовала решение по делу российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Спортсмены были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх, а их результаты Сочи-2014 аннулированы.

Ранее стало известно, что слушания в МОК по российским спортсменам, которые могут попасть на Олимпийские игры-2018, пройдут до конца ноября.