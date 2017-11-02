Евгений Белов: «Люди из МОК засыпали на комиссии! Судьбы чистых спортсменов не имеют значения»

Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал решение о дисквалификации, которое накануне приняла комиссия Международного олимпийского комитета (МОК).

«Никогда и представить не мог, что такая ситуация меня коснется, потому что я всегда против допинга в спорте.

Очень жаль, что спорт и – самое главное – олимпийское движение превратились в политические войны, ведь они должны объединять народ со всего мира.

Жаль что люди, сидящие в МОК, забыли про это! Очень жаль, что они прогнулись под чьим-то влиянием. Судьбы чистых спортсменов для них не имеют никакого значения, они боятся принять честное и справедливое решение. Это было видно по их глазам и лицам, они засыпали на комиссии!

Наверно, они боятся потерять свое место. Ну и пусть они живут в страхе. Я живу с правдой внутри, и это дает мне силы бороться до конца», – написал Белов.

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