Дмитрий Губерниев: «Легков и Белов бегали «грязными», подменяли пробы? Что за бред!»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в связи с решением МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

«Нет, не верю! Слышите, не верю! Саша Легков и Женя Белов нарушали антидопинговые правила? Бегали «грязными»? Подменяли пробы? Что за бред!

Комиссия Освальда признала ребят виновными, результаты Сочи аннулировала с пожизненным дисквалом? Ребята, это же Саня Легков!

Будем бороться за честное имя наших лыжников! Даже боюсь представить, что нас ждет дальше. Раскудрит твою через коромысло!» – написал Губерниев в инстаграме.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировать их результаты Сочи-2014.

У Легкова отняли олимпийское золото. Кошмар