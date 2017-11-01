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    Дмитрий Губерниев: «Легков и Белов бегали «грязными», подменяли пробы? Что за бред!»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков Дмитрий Губерниев Евгений Белов

    Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в связи с решением МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.

    «Нет, не верю! Слышите, не верю! Саша Легков и Женя Белов нарушали антидопинговые правила? Бегали «грязными»? Подменяли пробы? Что за бред!

    Комиссия Освальда признала ребят виновными, результаты Сочи аннулировала с пожизненным дисквалом? Ребята, это же Саня Легков!

    Будем бороться за честное имя наших лыжников! Даже боюсь представить, что нас ждет дальше. Раскудрит твою через коромысло!» – написал Губерниев в инстаграме.

    Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировать их результаты Сочи-2014.

    У Легкова отняли олимпийское золото. Кошмар

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    А теперь вы верите, что Россия честно выигрывала в Сочи-2014 ?

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