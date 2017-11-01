Дмитрий Губерниев: «Легков и Белов бегали «грязными», подменяли пробы? Что за бред!»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова в связи с решением МОК об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах.
«Нет, не верю! Слышите, не верю! Саша Легков и Женя Белов нарушали антидопинговые правила? Бегали «грязными»? Подменяли пробы? Что за бред!
Комиссия Освальда признала ребят виновными, результаты Сочи аннулировала с пожизненным дисквалом? Ребята, это же Саня Легков!
Будем бороться за честное имя наших лыжников! Даже боюсь представить, что нас ждет дальше. Раскудрит твою через коромысло!» – написал Губерниев в инстаграме.
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение пожизненно отстранить от участия в Олимпийских играх лыжников Александра Легкова и Евгения Белова и аннулировать их результаты Сочи-2014.
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