Елена Вяльбе об отстранении Легкова и Белова: «Мы в шоке. Готовим документы в CAS»
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова.
«Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам.
Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS», – сказала Вяльбе.
Не позднее 2 ноября на решение МОК лыжниками будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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