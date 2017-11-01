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    Елена Вяльбе об отстранении Легкова и Белова: «Мы в шоке. Готовим документы в CAS»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) дисквалификации Александр Легков МОК ФЛГР Елена Вяльбе CAS Евгений Белов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх российских лыжников Евгения Белова и Александра Легкова.

    «Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам.

    Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в CAS», – сказала Вяльбе.

    Не позднее 2 ноября на решение МОК лыжниками будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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