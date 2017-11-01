Елена Вяльбе об отстранении Легкова и Белова: «Мы в шоке. Готовим документы в CAS»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх российских лыжников Евгения Белова и .

«Я не комментирую ситуацию по оставшимся лыжникам.

Могу сказать, что мы получили весть, от которой все в шоке. Готовим документы в , – сказала Вяльбе.

Не позднее 2 ноября на решение МОК лыжниками будет подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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