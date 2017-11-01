Вяльбе о деле отстраненных лыжников: «Будем бороться за правду, чего бы это ни стоило»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ходе слушаний в МОК по делу отстраненных российских лыжников.

«Исследования пробы «Б» по соли Ивановой пришли только в 11 часов утра в понедельник. Эти бумаги были отклонены. Как и дополнения, которые накануне вечером прислал Григорий Родченков. Дисциплинарная комиссия согласилась с тем, что у адвокатов не было времени на изучение этих дополнений, после чего произошел отвод этих документов.

Обвинители предполагают, будто мочу спортсмены сдавали заранее. Летом или год назад – не знаю когда. Так вот, эту мочу кто-то хранил. А во время Олимпиады Гриша со своей компанией подменял ее на только что сданную.

Тут же вообще не у всех все одинаково, дела разные. Кто-то просто в списке «Дюшес», у кого-то обнаружена соль в пробах, а чьи-то пробы, согласно исследованиям, вскрывались. Знаю, что в других наших сборных командах есть спортсмены, вина которых в том, что они находятся в списке потенциальных медалистов. И им из-за этого тоже придется ехать на слушания!

Так что все это – долгий процесс для всей нашей сборной, которая была в Сочи. Каждый, кто хоть каким-то образом упоминался Родченковым – под подозрением. Вот вспомнил Гриша кого-то, написал куда нужно – и все! Будь добр, отвечай. Основное обвинение ко всем – сговор группы лиц, в числе которых были спортсмены.

Я знаю одно – если решение нас не устроит, останавливаться на этом мы не будем. Возможны ведь два варианта развития событий: либо мы продолжаем соревноваться за недоказанностью обвинений, либо нас дисквалифицируют. Но тогда мы пойдем дальше. Нет никаких сомнений, что мы никогда не были ни в каком сговоре и в процессах с подменами, которые нам вменяют – не участвовали.

Мы со спортсменами, сидя в аэропорту после заседания, решили, что в случае неудачного решения останавливаться не будем. Потому что мы точно знаем, что не замешаны том, в чем нас обвиняют, и ни в каком сговоре не участвовали. Будем бороться за правду, чего бы нам это ни стоило», – сказала Вяльбе.