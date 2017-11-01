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    Вяльбе о деле отстраненных лыжников: «Будем бороться за правду, чего бы это ни стоило»

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК Юлия Иванова Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Алексей Петухов Евгений Белов Григорий Родченков

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о ходе слушаний в МОК по делу отстраненных российских лыжников.

    «Исследования пробы «Б» по соли Ивановой пришли только в 11 часов утра в понедельник. Эти бумаги были отклонены. Как и дополнения, которые накануне вечером прислал Григорий Родченков. Дисциплинарная комиссия согласилась с тем, что у адвокатов не было времени на изучение этих дополнений, после чего произошел отвод этих документов. 

    Обвинители предполагают, будто мочу спортсмены сдавали заранее. Летом или год назад – не знаю когда. Так вот, эту мочу кто-то хранил. А во время Олимпиады Гриша со своей компанией подменял ее на только что сданную.

    Тут же вообще не у всех все одинаково, дела разные. Кто-то просто в списке «Дюшес», у кого-то обнаружена соль в пробах, а чьи-то пробы, согласно исследованиям, вскрывались. Знаю, что в других наших сборных командах есть спортсмены, вина которых в том, что они находятся в списке потенциальных медалистов. И им из-за этого тоже придется ехать на слушания!

    Так что все это – долгий процесс для всей нашей сборной, которая была в Сочи. Каждый, кто хоть каким-то образом упоминался Родченковым – под подозрением. Вот вспомнил Гриша кого-то, написал куда нужно – и все! Будь добр, отвечай. Основное обвинение ко всем – сговор группы лиц, в числе которых были спортсмены.

    Я знаю одно – если решение нас не устроит, останавливаться на этом мы не будем. Возможны ведь два варианта развития событий: либо мы продолжаем соревноваться за недоказанностью обвинений, либо нас дисквалифицируют. Но тогда мы пойдем дальше. Нет никаких сомнений, что мы никогда не были ни в каком сговоре и в процессах с подменами, которые нам вменяют – не участвовали.

    Мы со спортсменами, сидя в аэропорту после заседания, решили, что в случае неудачного решения останавливаться не будем. Потому что мы точно знаем, что не замешаны том, в чем нас обвиняют, и ни в каком сговоре не участвовали. Будем бороться за правду, чего бы нам это ни стоило», – сказала Вяльбе.

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