Адвокат Легкова: «Решение по отстраненным лыжникам ожидается завтра»

Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил, что решение по делу спортсменов будет оглашено завтра.

«Сейчас я еду домой. Оперативная часть решения ожидается завтра. Не знаю точно, когда.

Слушание заняло примерно пять с половиной часов. У нас была возможность высказать свою позицию, обсудить и задать вопросы криминалисту. Учитывая ход слушания, у нас нет оснований менять ранее высказанную позицию. Заявление мы опубликуем после того, как будет оглашено решение», – сказал Вишеманн.

Сегодня глава рабочей группы МОК Денис Освальд на заседании в Лозанне должен был предоставить результаты исследования допинг-проб спортсменов с Сочи-2014.

Сообщается, что только Легков и Белов предстали сегодня перед комиссией. Ранее появилась информация, что Легков покинул слушания досрочно.

Кроме Легкова и Белова, в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 отстранены от соревнований Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

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