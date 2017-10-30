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    Адвокат Легкова: «Решение по отстраненным лыжникам ожидается завтра»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК Юлия Иванова Максим Вылегжанин Алексей Петухов Евгений Белов Кристоф Вишеманн

    Кристоф Вишеманн, адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова, сообщил, что решение по делу спортсменов будет оглашено завтра.

    «Сейчас я еду домой. Оперативная часть решения ожидается завтра. Не знаю точно, когда.

    Слушание заняло примерно пять с половиной часов. У нас была возможность высказать свою позицию, обсудить и задать вопросы криминалисту. Учитывая ход слушания, у нас нет оснований менять ранее высказанную позицию. Заявление мы опубликуем после того, как будет оглашено решение», – сказал Вишеманн.

    Сегодня глава рабочей группы МОК Денис Освальд на заседании в Лозанне должен был предоставить результаты исследования допинг-проб спортсменов с Сочи-2014.

    Сообщается, что только Легков и Белов предстали сегодня перед комиссией. Ранее появилась информация, что Легков покинул слушания досрочно.

    Кроме Легкова и Белова, в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 отстранены от соревнований Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

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