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    Состав сборной России на Олимпиаду-2018 будет утвержден до 26 января

    Теги Александр Жуков сборная России ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил о том, что окончательный состав сборной России на Олимпийские игры-2018 будет утвержден в период с 20 по 26 января.

    «Мы провели большую работу с федерациями, чтобы утвердить единые принципы отбора на Олимпиаду. Окончательный состав команды будет утвержден с 20 по 26 января. Такой промежуток взят, потому что, например, в фигурном катании 21 января только завершается чемпионат Европы. А после утверждения олимпийского состава внести в него какие-то изменения уже будет крайне сложно», – рассказал Жуков.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане.

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