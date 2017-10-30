Сегодня в МОК пройдут слушания по делу Легкова и других отстраненных лыжников

Сегодня в штаб-квартире МОК в Лозанне пройдут слушания по шести отстраненным от соревнований российским лыжникам.

На заседании будут присутствовать сами спортсмены, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, а также глава рабочей группы МОК Денис Освальд.

Освальд предоставит результаты исследования допинг-проб спортсменов с Сочи-2014.

Ранее адвокат Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн сообщил, что на пробах как минимум одного из спортсменов следов вскрытия не обнаружили.

В декабре 2016-го Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова были отстранены от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) на основании доклада Макларена о допинге в России.

В конце мая Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев апелляцию, принял решение: срок отстранения лыжников истечет 31 октября в том случае, если если им не будут предъявлены новые обвинения.

Одним из оснований для вердикта CAS стала невозможность использования доклада Макларена в качестве доказательства в случае отсутствия индивидуальных дел спортсменов.

Однако позже был создан прецедент: на основании фактов из доклада CAS дисквалифицировал легкоатлетку Анну Пятых на 4 года за применение допинга.

«Теперь CAS может считать нарушителями всех россиян из списка Макларена». Русский юрист – о последствиях дела легкоатлетки Пятых

Признать допинг или судиться с Маклареном. Других вариантов у России нет