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    Сегодня в МОК пройдут слушания по делу Легкова и других отстраненных лыжников

    Теги Сочи-2014 допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова МОК Юлия Иванова Максим Вылегжанин Елена Вяльбе Алексей Петухов Ричард Макларен Евгений Белов Денис Освальд

    Сегодня в штаб-квартире МОК в Лозанне пройдут слушания по шести отстраненным от соревнований российским лыжникам.

    На заседании будут присутствовать сами спортсмены, президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, а также глава рабочей группы МОК Денис Освальд.

    Освальд предоставит результаты исследования допинг-проб спортсменов с Сочи-2014.

    Ранее адвокат Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн сообщил, что на пробах как минимум одного из спортсменов следов вскрытия не обнаружили.

    В декабре 2016-го Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Шаповалова и Иванова были отстранены от соревнований Международной федерацией лыжных видов спорта (FIS) на основании доклада Макларена о допинге в России.

    В конце мая Спортивный арбитражный суд (CAS), рассмотрев апелляцию, принял решение: срок отстранения лыжников истечет 31 октября в том случае, если если им не будут предъявлены новые обвинения.

    Одним из оснований для вердикта CAS стала невозможность использования доклада Макларена в качестве доказательства в случае отсутствия индивидуальных дел спортсменов. 

    Однако позже был создан прецедент: на основании фактов из доклада CAS дисквалифицировал легкоатлетку Анну Пятых на 4 года за применение допинга.

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