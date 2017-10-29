Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Марит Бьорген: «Русские с таким же успехом могли заменить и наши допинг-пробы. Это страшно»

    Теги Сочи-2014 Марит Бьорген допинг сборная Норвегии жен

    Норвежская лыжница Марит Бьорген поделилась впечатлениями от просмотра документального фильма Icarus телеканала Netflix, в котором рассказывается о возможных манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов на Играх-2014 в Сочи.

    «Это страшно. Я снова думаю про нашу безопасность. Они с таким же успехом могли заменить наши пробы, и это меня пугает.

    Я была в лыжных гонках в период в начале 2000-х, когда поймали нескольких русских. Должна сказать, что очень удивлена тому, как все было проделано в Сочи. Это пугает, в первую очередь, если говорить о нашей безопасности.

    Я чувствую, что самой ужасной ситуацией для спортсмена может стать сдача положительного допинг-теста. А если это произойдет из-за мошенничества других людей, ты будешь беззащитен. У меня не было бы ничего, чтобы противостоять обвинениям», — сказала Бьорген.

    Напомним, 30 октября в штаб-квартире МОК пройдет заседание по делам российских лыжников, упомянутых в докладе Макларена. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться