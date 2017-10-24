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    В Греции прошла церемония зажжения олимпийского огня Игр-2018

    Теги видео Пхенчхан-2018 эстафета олимпийского огня

    В Греции на развалинах храма Геры в Древней Олимпии прошла церемония зажжения огня XXIII зимних Олимпийских игр 2018 года.

    Огонь был зажжен за 109 дней до начала Олимпиады. Первым факелоносцем стал греческий биатлонист и лыжник Апостолос Ангелис.

    Эстафета олимпийского огня до 31 октября будет проходить на территории Греции, после чего огонь будет передан оргкомитету Пхенчхана-2018. 7500 факелоносцев пронесут огонь по 17 городам и провинциям Южной Кореи.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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