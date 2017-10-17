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    Станислав Поздняков: «Российская команда будет самой чистой от допинга на Олимпиаде»

    Теги допинг сборная России Станислав Поздняков сборная России жен Пхенчхан-2018

    Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российская сборная на Олимпиаде в Пхенчхане будет самой «чистой» от допинга.

    «По инициативе ОКР мы провели большую работу с зимними федерациями, чтобы исключить возможность давления на нашу олимпийскую команду. Было принято решение о дополнительном тестировании всех кандидатов в сборную России, включая тех, кто не включен в международный пул.

    Российская олимпийская команда будет самой «чистой» командой на Олимпиаде. Мы хотим показать пример современной борьбы с допингом, показать, как отдельно взятая страна может реформировать антидопинговую систему. Мы — лидеры в этом направлении», – сказал Поздняков.

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