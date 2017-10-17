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    ОКР за 4 года потратил около 1 млрд рублей на подготовку сборной России к ОИ-2018

    Теги сборная России Станислав Поздняков ОКР сборная России жен Пхенчхан-2018

    Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о подготовке к Играм в Пхенчхане.

    «Подготовка проходит в плановом режиме с определенными сложностями, традиционными для любого большого мероприятия. Подходит к завершению программа «Пхенчхан-2018». Порядка миллиарда рублей затрачено за четыре года на подготовку сборной России. И в дальнейшем мы продолжим помогать нашим зимним федерациям достойно выступить на Играх 2018 года», – сказал Поздняков.

    Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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