Международная федерация лыжных видов уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и «Тур де Ски»
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и многодневке «Тур де Ски».
Решение было принято на конгрессе FIS в Цюрихе. Ранее был проведен опрос спортсменов, и около 80 процентов респондентов ответили, что хотят видеть изменения в системе начисления призовых, чтобы большее число гонщиков получали денежное вознаграждение.
Распределение призовых на этапах Кубка мира теперь будет выглядеть следующим образом:
– победа на этапе — 8700 евро (вместо 13 000 евро);
– второе место — 6500 евро (вместо 8700 евро);
– третье место — сумма останется неизменной (4300 евро).
«Тур де Ски»:
– победа — 47 700 евро (вместо 84 800 евро);
– второе место — 34 700 евро (вместо 43 400 евро);
– третье место — 23 400 евро (вместо 26 000 евро).
С нового сезона фиксированные призовые будут получать не топ-10, а топ-20 спортсменов по итогам общего зачета, а также по итогам гонок на этапах Кубка мира.
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