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    Международная федерация лыжных видов уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и «Тур де Ски»

    Теги бизнес Кубок мира лыжные гонки Тур де Ски FIS

    Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и многодневке «Тур де Ски».

    Решение было принято на конгрессе FIS в Цюрихе. Ранее был проведен опрос спортсменов, и около 80 процентов респондентов ответили, что хотят видеть изменения в системе начисления призовых, чтобы большее число гонщиков получали денежное вознаграждение.

    Распределение призовых на этапах Кубка мира теперь будет выглядеть следующим образом:

    – победа на этапе — 8700 евро (вместо 13 000 евро);

    – второе место — 6500 евро (вместо 8700 евро);

    – третье место — сумма останется неизменной (4300 евро).

    «Тур де Ски»:

    – победа — 47 700 евро (вместо 84 800 евро);

    – второе место — 34 700 евро (вместо 43 400 евро);

    – третье место — 23 400 евро (вместо 26 000 евро).

    С нового сезона фиксированные призовые будут получать не топ-10, а топ-20 спортсменов по итогам общего зачета, а также по итогам гонок на этапах Кубка мира.

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