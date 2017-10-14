Международная федерация лыжных видов уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и «Тур де Ски»

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) уменьшила суммы призовых за победы на этапах Кубка мира и многодневке «Тур де Ски».

Решение было принято на конгрессе FIS в Цюрихе. Ранее был проведен опрос спортсменов, и около 80 процентов респондентов ответили, что хотят видеть изменения в системе начисления призовых, чтобы большее число гонщиков получали денежное вознаграждение.

Распределение призовых на этапах Кубка мира теперь будет выглядеть следующим образом:

– победа на этапе — 8700 евро (вместо 13 000 евро);

– второе место — 6500 евро (вместо 8700 евро);

– третье место — сумма останется неизменной (4300 евро).

«Тур де Ски»:

– победа — 47 700 евро (вместо 84 800 евро);

– второе место — 34 700 евро (вместо 43 400 евро);

– третье место — 23 400 евро (вместо 26 000 евро).

С нового сезона фиксированные призовые будут получать не топ-10, а топ-20 спортсменов по итогам общего зачета, а также по итогам гонок на этапах Кубка мира.