Почти 11 миллионов долларов Россия внесла в бюджет WADA с 2002 по 2017 год
Сумма взносов, сделанных Россией в бюджет WADA в период с 2002 по 2017 год, составляет 10,967 миллионов долларов.
Об этом сообщается в отчете национальных консультантов по антидопинговой политике в России.
«Являясь одним из пяти крупнейших донаторов WADA, Россия регулярно оплачивает суммы, выставленные WADA. Согласно недавно опубликованному финансовому отчету WADA, в 2017 году Россия внесла в бюджет WADA 815 630 долларов. Сумма, уплаченная в 2016 году, составила 772 326 долларов», – говорится в отчете.
Напомним, WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.
16 ноября пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором будет принято решение о восстановлении статуса РУСАДА или о том, чтобы отложить вопрос.
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