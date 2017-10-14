Почти 11 миллионов долларов Россия внесла в бюджет WADA с 2002 по 2017 год

Сумма взносов, сделанных Россией в бюджет WADA в период с 2002 по 2017 год, составляет 10,967 миллионов долларов.

Об этом сообщается в отчете национальных консультантов по антидопинговой политике в России.

«Являясь одним из пяти крупнейших донаторов WADA, Россия регулярно оплачивает суммы, выставленные WADA. Согласно недавно опубликованному финансовому отчету WADA, в 2017 году Россия внесла в бюджет WADA 815 630 долларов. Сумма, уплаченная в 2016 году, составила 772 326 долларов», – говорится в отчете.

Напомним, WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда в ноябре 2015 года, позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА.

16 ноября пройдет заседание совета учредителей WADA, на котором будет принято решение о восстановлении статуса РУСАДА или о том, чтобы отложить вопрос.