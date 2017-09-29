Эмиль Иверсен: «Если КНДР и США начнут палить друг по другу, никому уже не будет дела до Олимпиады»

Норвежский лыжник поделился мнением о том, как политическая ситуация в Южной Корее, напряженные отношения между КНДР и США отразятся на безопасности спортсменов во время Олимпийских игр.

«То, какие силы есть у этих стран, никак не связано с Олимпийскими играми.

Если они начнут палить друг по другу, то Олимпиада уже перестанет быть важной. Если начнется война, Игры полностью потеряют значимость.

Конечно, я надеюсь, что война не начнется, и в Южной Корее пройдут хорошие Игры.

Все это немного напоминает, как два ребенка сидят в песочнице и высыпают друг на друга песок. Надеюсь, Трамп и Ким Чен Ын осознают всю серьезность ситуации.

Если они найдут кнопку, то до Олимпиады никому не будет дела», – сказал Иверсен.

Олимпиада-2018 – в Северной Корее. Серьезно?