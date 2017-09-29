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    Эмиль Иверсен: «Если КНДР и США начнут палить друг по другу, никому уже не будет дела до Олимпиады»

    Теги лыжные гонки сборная Норвегии Пхенчхан-2018 политика Эмиль Иверсен Дональд Трамп

    Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о том, как политическая ситуация в Южной Корее, напряженные отношения между КНДР и США отразятся на безопасности спортсменов во время Олимпийских игр.

    «То, какие силы есть у этих стран, никак не связано с Олимпийскими играми.

    Если они начнут палить друг по другу, то Олимпиада уже перестанет быть важной. Если начнется война, Игры полностью потеряют значимость.

    Конечно, я надеюсь, что война не начнется, и в Южной Корее пройдут хорошие Игры.

    Все это немного напоминает, как два ребенка сидят в песочнице и высыпают друг на друга песок. Надеюсь, Трамп и Ким Чен Ын осознают всю серьезность ситуации.

    Если они найдут кнопку, то до Олимпиады никому не будет дела», – сказал Иверсен.

    Олимпиада-2018 – в Северной Корее. Серьезно?

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