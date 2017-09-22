Наверх
Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Иван Алыпов: «За всю карьеру не сломал столько лыжных палок, сколько «Аэрофлот» за один перелет»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) фото Аэрофлот Иван Алыпов

    Бронзовый призер Турина-2006 Иван Алыпов сообщил, что во время перелета российской авиакомпанией «Аэрофлот» было сломано несколько пар лыжных палок.

    «Даже не знаю что написать... Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал «Аэрофлот» за один перелет!

    Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками.

    И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией?» – написал Алыпов.

    «Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет. Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту.

    В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит «Аэрофлот», но не думаю, что это дойдет до судебного иска», – цитирует лыжника ТАСС.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться