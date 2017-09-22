Иван Алыпов: «За всю карьеру не сломал столько лыжных палок, сколько «Аэрофлот» за один перелет»

Бронзовый призер Турина-2006 Иван Алыпов сообщил, что во время перелета российской авиакомпанией «Аэрофлот» было сломано несколько пар лыжных палок.

«Даже не знаю что написать... Наверное, за всю свою профессиональную спортивную карьеру я не наломал столько лыжных палок, сколько сломал «Аэрофлот» за один перелет!

Вчера было предчувствие, когда из багажа прилетел чемодан и не прилетел тубус с палками.

И вот что теперь делать? У кого был положительный опыт судебных тяжб с авиакомпанией?» – написал Алыпов.

«Я не говорю о суде, я просто спросил у общественности, был ли у них какой-то опыт судебных тяжб. Все отвечают, что шансов нет. Я сам понимаю, что багаж я вскрыл только дома, не написал заявление непосредственно в аэропорту.

В любом случае напишу все необходимые претензии, посмотрим, что ответит «Аэрофлот», но не думаю, что это дойдет до судебного иска», – цитирует лыжника ТАСС.