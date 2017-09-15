Пресс-служба «Розы Хутор»: «Запрет на тренировки детей-инвалидов связан с отсутствием сертификата у центра адаптивной физкультуры»

Пресс-служба горнолыжного комплекса «Роза Хутор» прокомментировала заявление директора Центра адаптивной физкультуры Андрея Баталова по поводу запрета на тренировки для детей-инвалидов

«Начиная с зимнего сезона-2014/15 со стороны курорта оказывалась максимально возможная помощь и содействие Андрею Баталову в проведении реабилитационных занятий с детьми-инвалидами, в том числе, при помощи горных лыж.

Несмотря на то, что официально утвержденной методики у Баталова не было, курортом была предоставлена возможность проведения занятий с небольшой группой детей на некоммерческой основе для доработки и совершенствования программы реабилитации.

Для этого в течение двух лет безвозмездно предоставлялось помещение в здании Горного приюта, учебные склоны и сезонные ски-пассы.

Еще одно помещение на территории олимпийской деревни для иной коммерческой деятельности ИП Баталов было сдано в аренду по символической цене.

С самого начала работы со стороны курорта неоднократно озвучивалась единственная просьба – о сертификации методики уполномоченным государственным органом. На сегодняшний день это остается основным и, по сути, единственным условием продолжения и развития данной деятельности на «Розе Хутор».

Мы считаем, что необходимо компетентное и профессиональное подтверждение того, что реализуемая методика не представляет угрозы для жизни и здоровья детей-инвалидов и не усугубляет их состояние.

Курорт «Роза Хутор» обязательно продолжит поддержку и реабилитацию детей-инвалидов и намерен реализовывать эту программу с партнерами, имеющими соответствующую сертификацию», – говорится в пресс-релизе курорта.