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    Стало известно расписание соревнований зимней Олимпиады-2018

    Теги Пхенчхан-2018

    Организационный комитет Пхенчхана-2018 опубликовал расписание соревнований XXIII зимних Олимпийских игр.

    9 февраля пройдет церемония открытия Игр. Накануне состоятся первые матчи в керлинге, а также соревнования в прыжках на лыжах с трамплина.

    Первые комплекты медалей будут разыграны 10 февраля. В этот день определятся победители и призеры в биатлоне, лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, шорт-треке и конькобежном спорте.

    25 февраля, в последний день соревнований будут разыграны награды в хоккее, керлинге, лыжных гонках и бобслее, а также состоится церемония закрытия Олимпиады.

    Билеты на соревнования зимних Игр стоят от 15 евро, на церемонию открытия – от 168 евро.

    Стоимость самого дорогого билета на церемонию открытия составляет 1,5 миллиона вон (около 77 тысяч рублей), самого бюджетного — 220 тысяч вон (около 11 тысяч рублей), но билеты этой ценовой категории в продажу пока не поступили. 

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