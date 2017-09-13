Крэйг Риди: «Не стоило публиковать документы по докладу Макларена, заседание WADA по этому вопросу пройдет через две недели»

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил подлинность документов, на основании которых вышла статья в The New York Times о том, что с 95 российских спортсменов сняты обвинения в нарушении антидопинговых правил.

Риди подчеркнул, что издание не должно было преждевременно публиковать данную информацию.

«Этого не стоило делать.

Статья The New York Times основана на документах, которые распространялись среди членов исполкома WADA перед закрытым заседанием, которое пройдет в Париже через две недели.

Это связано с расследованиями международных федераций в отношении лиц, которые упоминаются в докладе Макларена. Федерации рассмотрели доказательства и решили, что не могут доказать нарушения антидопинговых правил», – сказал Риди.

Также президент WADA заявил, что организация не поддерживает контакт с информатором и бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым.

«Родченков находится где-то в США. Мы не контактируем с ним и не знаем, кто это делает», – добавил функционер.

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