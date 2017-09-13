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    WADA: «России нужно взять ответственность за свою допинговую систему, а не перекладывать вину на других»

    Теги Виталий Мутко допинг сборная России сборная России жен WADA Ричард Макларен Григорий Родченков

    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило свое недовольство высказываниями российских спортивных чиновников.

    В частности, агентство недовольно словами вице-премьера правительства России по спорту Виталия Мутко о Григории Родченкове.

    «Прежде всего, WADA должно взять на себя ответственность за Родченкова. За то, что они выдали ему лицензию и дали право на работу», – сообщил Мутко.

    «России нужно взять ответственность за свою допинговую систему, которая была выявлена в ходе расследования Ричарда Макларена, а не постоянно перекладывать вину на других», – рассказала представитель WADA Мэгги Дюранд.

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