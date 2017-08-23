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    Петтер Нортуг: «Иностранцы, которые критикуют Йохауг, просто нам завидуют»

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии сборная Норвегии жен Тереза Йохауг Петтер Нортуг

    Норвежский лыжник Петтер Нортуг считает несправедливым решение CAS о 18-месячной дисквалификации Терезы Йохауг.

    «Я считаю, что свое наказание Тереза уже отбыла. Это несправедливое решение. Ее вообще не надо было наказывать.

    Реакция иностранных спортсменов на дело Йохауг очень скучна. Но мы-то знаем, почему они ее критикуют. Остальные страны просто нам сильно завидуют и радуются, когда мы совершаем маленькую ошибку», – рассказал Нортуг.

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