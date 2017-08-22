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    Норвежская федерация лыжных гонок сохранит контракт с дисквалифицированной за допинг Йохауг

    Теги допинг лыжные гонки сборная Норвегии жен Тереза Йохауг CAS Федерация лыжных видов спорта Норвегии

    Норвежская федерация лыжных гонок не станет расторгать контракт с Терезой Йохауг, будет выплачивать ей стипендию и оплатит услуги адвоката.

    Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение увеличить срок дисквалификации спортсменки за применение допинга до 18 месяцев, из-за чего лыжница будет вынуждена пропустить Пхенчхан-2018.

    «Судьи в CAS решили, что вина Йохауг в этом деле незначительна. Поэтому мы продолжим сотрудничество с ней и выполним все контрактные обязательства», – менеджер Норвежской федерации лыжных гонок Эспен Бьервиг.

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