Тереза Йохауг: «Я сломана. Поехать на Олимпиаду было моей мечтой. Это наказание несправедливое»

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала решение CAS об увеличении срока ее дисквалификации.

«Я сломана. Поехать на Олимпиаду было моей мечтой. Каждый день я тренировалась, чтобы добиться успеха в Пхенчхане.

Я не понимаю наказание, которое получила. По моему мнению, оно несправедливое. Нет, я не собираюсь уходить из спорта, но на данный момент не понимаю, где брать мотивацию для дальнейшей борьбы», – рассказала Йохауг.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Международной федерации лыжных гонок (FIS) об увеличении срока дисквалификации лыжницы.

Йохауг будет вынуждена пропустить 18 месяцев и сможет вернуться в спорт только 18 апреля 2018 года. Таким образом, спортсменка пропустит Олимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут в феврале 2018 года.