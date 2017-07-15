Российский лыжник Александр Легков заявил, что планирует готовиться к Олимпиаде в Пхенчхане-2018, несмотря на дисквалификацию.

«Мне 34 года, и я пустой после всех этих событий. Но несмотря на это, я каждый день тренировался после того, как меня отстранили. Я возьму себя в руки и начну готовиться к Олимпийским играм в Пхенчане. Постараюсь сделать все по максимуму. Надежда умирает последней, как говорится.

Что бы я поменял в своей спортивной жизни, если бы меня спросили об этом? Я бы не стал менять ничего. Потому что все, чего я добился в спорте, я добился потом и кровью и тяжелыми тренировками», – сказал Легков в интервью для телевидения Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, в 2016 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила Легкова от участия в соревнованиях. Позднее Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена, оставив в силе его дисквалификацию до 31 октября 2017 года.