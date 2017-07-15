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    Александр Легков: «Буду готовиться к Олимпиаде в Пхенчхане»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков FIS WADA CAS Пхенчхан-2018

    Российский лыжник Александр Легков заявил, что планирует готовиться к Олимпиаде в Пхенчхане-2018, несмотря на дисквалификацию.

    «Мне 34 года, и я пустой после всех этих событий. Но несмотря на это, я каждый день тренировался после того, как меня отстранили. Я возьму себя в руки и начну готовиться к Олимпийским играм в Пхенчане. Постараюсь сделать все по максимуму. Надежда умирает последней, как говорится.

    Что бы я поменял в своей спортивной жизни, если бы меня спросили об этом? Я бы не стал менять ничего. Потому что все, чего я добился в спорте, я добился потом и кровью и тяжелыми тренировками», – сказал Легков в интервью  для телевидения Олимпийского комитета России (ОКР).

    Напомним, в 2016 году Международная федерация лыжного спорта (FIS) на основании доклада независимой комиссии Международного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена отстранила Легкова от участия в соревнованиях. Позднее Международный спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию спортсмена, оставив в силе его дисквалификацию до 31 октября 2017 года.

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