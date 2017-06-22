МОК готов обсудить возможность проведения лыжных соревнований Олимпиады-2018 в КНДР

В пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК) заявили, что организация готова обсудить возможность проведения части лыжных соревнований Олимпиады-2018 в Северной Корее.

Напомним, что министр спорта Южной Кореи То Чжон Хван сообщил, что ведомство рассматривает возможность проведения Олимпийских игр совместно с КНДР в надежде смягчить напряженность в отношениях двух стран.

«Олимпийское движение подразумевает наведение мостов, а не возведение стен.

Мы с большим интересом смотрим на предложение министра спорта Южной Кореи, и, конечно, обсудим эту идею с оргкомитетом Пхенчхана-2018 в ходе ближайшего визита комиссии МОК в Корею», – сказали в пресс-службе комитета.