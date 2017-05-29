Адвокат российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова Кристоф Вишеманн пояснил, что после 31 октября отстраненные спортсмены могут быть полностью восстановлены в правах.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября 2017 года.

«После этого срока, если никаких санкций за нарушение антидопинговых правил на спортсменов наложено не будет, они будут полностью восстановлены в правах, которые у них были до наложения временной дисквалификации.

Это означает, что спортсмены смогут спокойно принять участие в соревнованиях сезона-2017/18, а также на этапе Кубка мира в Руке. Это произойдет в том случае, если настоящее расследование комиссии МОК под руководством Освальда не найдет новых фактов и улик, помимо тех, которые были упомянуты профессором Маклареном, а также если на спортсменов не наложат дополнительных санкций, основанных на новых уликах», – отметил Вишеманн.

«Слушания 15 мая заняли пять часов. Мы провели очень интенсивную дискуссию всех правовых и фактических проблем. FIS не смогла разъяснить некоторые недостатки доклада, а также фактическую часть базы утверждений.

Основываясь на нашем впечатлении, полагаем, что CAS разделяет некоторые наши сомнения по поводу связи между замененными образцами и вовлеченности в это спортсменов.

Оба спортсмена были много раз протестированы перед и после Олимпийских игр в лабораториях западной Европы, независимо от доктора Родченкова и РУСАДА. Пробы Легкова, взятые в Европе, показали отрицательный результат не менее двадцати раз в декабре 2013 года и январе 2014-го», – цитирует Вишеманна «Спорт-Экспресс».