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    Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение российских лыжников до 31 октября 2017 года

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Александр Легков Евгения Шаповалова FIS Юлия Иванова Максим Вылегжанин CAS Алексей Петухов Евгений Белов

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября 2017 года.

    В конце декабря 2016 года спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 

    «Комиссии CAS, рассмотревшие данный вопрос, приняли решение сохранить предварительные временные ограничения самое позднее – до 31 октября 2017 года. В отсутствие каких-либо нарушений спортсменами антидопинговых правил временное отстранение будет прекращано, и спортсменам будет разрешено снова участвовать в соревнованиях.

    После этой даты Международная федерация лыжного спорта (FIS) может наложить на спортсменов дополнительное временное отстранение, если этого потребуют факты и обстоятельства», – говорится в пресс-релизе.

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