Спортивный арбитражный суд оставил в силе отстранение российских лыжников до 31 октября 2017 года

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе отстранение российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой до 31 октября 2017 года.

В конце декабря 2016 года спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на основании упоминания в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

«Комиссии CAS, рассмотревшие данный вопрос, приняли решение сохранить предварительные временные ограничения самое позднее – до 31 октября 2017 года. В отсутствие каких-либо нарушений спортсменами антидопинговых правил временное отстранение будет прекращано, и спортсменам будет разрешено снова участвовать в соревнованиях.

После этой даты Международная федерация лыжного спорта (FIS) может наложить на спортсменов дополнительное временное отстранение, если этого потребуют факты и обстоятельства», – говорится в пресс-релизе.