Бюджет Пхенчхана-2018 превысит 1,97 млрд долларов

Руководитель оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Бом сообщил, что бюджет Игр превысит 1,97 млрд долларов.

«На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон (1,97 млрд – прим. Sports.ru). Он изменится, поскольку затраты растут», – сказал Ли Хи Бом.

Также Ли Хи Бом рассказал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст помогал Южной Корее в организации церемоний открытия и закрытия.

«Он очень помог нам на первых этапах подготовки, в частности, с его помощью мы выбрали организатора церемоний открытия и закрытия», – признался глава оргкомитета.