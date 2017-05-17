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    Бюджет Пхенчхана-2018 превысит 1,97 млрд долларов

    Теги бизнес Константин Эрнст Пхенчхан-2018 Ли Хи Бом

    Руководитель оргкомитета Пхенчхана-2018 Ли Хи Бом сообщил, что бюджет Игр превысит 1,97 млрд долларов.

    «На данный момент бюджет соревнований составляет 2,2 трлн. южнокорейских вон (1,97 млрд – прим. Sports.ru). Он изменится, поскольку затраты растут», – сказал Ли Хи Бом.

    Также Ли Хи Бом рассказал, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст помогал Южной Корее в организации церемоний открытия и закрытия.

    «Он очень помог нам на первых этапах подготовки, в частности, с его помощью мы выбрали организатора церемоний открытия и закрытия», – признался глава оргкомитета.

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