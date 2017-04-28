Канадский юрист Ричард Макларен рассказал о том, что его расстраивает в действиях спортивных организаций в отношении своего доклада о допинге в России.

«Чем именно я разочарован? Я сделал свой доклад очень быстро, а реакция на него слишком медленная. Вот почему я разочарован. МОК и спортивные федерации должны работать быстрее.

Что касается реакции России на доклад, то я думаю, что они восприняли его серьезно и сделали некоторые активные шаги. Ни один из официальных лиц, упомянутых в моем докладе, больше не работает на прежней должности. Многие из них были просто уволены. Еще мне очень интересно будет посмотреть на новый российский антидопинговый кодекс, который пока в разработке.

Кто ответственен за такую медленную реакцию на доклад? Не думаю, что это какой-то определенный человек или организация. Это все спортивные федерации, которые получили от меня информацию но ничего по ней не сделали. МОК действует очень медленно и вообще не поддерживает мой доклад так, как должен был», – сказал Макларен.