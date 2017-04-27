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    Четверо южнокорейских лыжников дисквалифицированы на полгода за распитие пива

    Теги лыжные гонки происшествия Азиатские игры сборная Южной Кореи

    Четверо южнокорейских лыжников были отстранены от участия в соревнованиях из-за распития пива во время Азиатских игр.

    По заверениям спортсменов, в дни проведения соревнований в Саппоро они выпили пару банок пива.

    Но Корейская лыжная ассоциация решила вынести суровое наказание, чтобы не допустить повторения подобного инцидента. В итоге спортсмены были дисквалифицированы на шесть месяцев.

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