Четверо южнокорейских лыжников дисквалифицированы на полгода за распитие пива

Четверо южнокорейских лыжников были отстранены от участия в соревнованиях из-за распития пива во время Азиатских игр.

По заверениям спортсменов, в дни проведения соревнований в Саппоро они выпили пару банок пива.

Но Корейская лыжная ассоциация решила вынести суровое наказание, чтобы не допустить повторения подобного инцидента. В итоге спортсмены были дисквалифицированы на шесть месяцев.