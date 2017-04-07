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    Петтер Нортуг: «Может, поговорить с Вяльбе, чтобы меня взяли в сборную России и я победил Норвегию?»

    Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Петтер Нортуг Елена Вяльбе Федерация лыжных видов спорта Норвегии

    Норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал о своем конфликте с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

    «Честно говоря, не хочется, чтобы подобные ситуации имели место. Особенно когда надо думать о собственной форме, поддерживать ее. А приходится тратить время на подобные склоки.

    Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе, чтобы в следующем году меня взяли в сборную России и я победил Норвегию? Посмотрим, кто знает!» – сказал Нортуг.

    В 2016 году Нортуг заявил, что если президент РФ Владимир Путин сделает хорошее предложение, то на Олимпийских играх 2018 года он готов выступить под флагом России.

    «Тогда я сказал это, скорее, шутя, но, как вы видите, сейчас ситуация с моей федерацией складывается так, что все становится уже серьезнее, посмотрим», – отметил Нортуг.

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