Норвежский лыжник Петтер Нортуг рассказал о своем конфликте с Федерацией лыжных видов спорта Норвегии.

«Честно говоря, не хочется, чтобы подобные ситуации имели место. Особенно когда надо думать о собственной форме, поддерживать ее. А приходится тратить время на подобные склоки.

Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе, чтобы в следующем году меня взяли в сборную России и я победил Норвегию? Посмотрим, кто знает!» – сказал Нортуг.

В 2016 году Нортуг заявил, что если президент РФ Владимир Путин сделает хорошее предложение, то на Олимпийских играх 2018 года он готов выступить под флагом России.

«Тогда я сказал это, скорее, шутя, но, как вы видите, сейчас ситуация с моей федерацией складывается так, что все становится уже серьезнее, посмотрим», – отметил Нортуг.