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    Российские паралимпийцы не смогут выступать в Пхенхчане-2018 под нейтральным флагом

    Теги Михаил Терентьев Паралимпийские игры Пхенчхан-2018 ПКР МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен

    Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) не поддержал идею о допуске к международным соревнованиям российских спортсменов под нейтральным флагом.

    Данную инициативу на заседании Совета спортсменов МПК в Бонне предложил член исполкома Паралимпийского комитета России (ПКР) Михаил Терентьев.

    На заседании было отмечено, что практика выступления спортсменов под нейтральным флагом применяется только для беженцев или представителей тех стран, где нет национального паралимпийского комитета.

    Однако члены Совета спортсменов выступили с поддержкой российских паралимпийцев и выразили надежду на скорое выполнение критериев для восстановления ПКР.

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