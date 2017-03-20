«Я был уверен, что она меня укусит». Во время гонки в Квебеке на трассу выскочила собака
Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал инцидент с появлением собаки во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Квебеке.
Собака выбежала на трассу перед лидирующей группой и некоторое время бежала рядом с лыжниками.
«Я увидел собаку заранее. Ставил на то, что она не побежит за нами, но ошибся.
Боялся, что мы столкнемся с ней. Пока этого не произошло, думаю, для тех, кто смотрел гонку дома, это было довольно веселое зрелище.
Собака была близко. Я был уверен, что она укусит меня или кого-то другого. Рад, что не столкнулся с ней», – сказал Клэбо.
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