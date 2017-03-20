Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Я был уверен, что она меня укусит». Во время гонки в Квебеке на трассу выскочила собака

    Теги Кубок мира лыжные гонки происшествия фото сборная Норвегии Йоханнес Клэбо

    Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо прокомментировал инцидент с появлением собаки во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Квебеке.

    Собака выбежала на трассу перед лидирующей группой и некоторое время бежала рядом с лыжниками.

    «Я увидел собаку заранее. Ставил на то, что она не побежит за нами, но ошибся.

    Боялся, что мы столкнемся с ней. Пока этого не произошло, думаю, для тех, кто смотрел гонку дома, это было довольно веселое зрелище.

    Собака была близко. Я был уверен, что она укусит меня или кого-то другого. Рад, что не столкнулся с ней», – сказал Клэбо.

    ФОТО 1

    ФОТО 2

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться