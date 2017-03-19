Лыжи. Кубок мира. Сундбю победил в общем зачете, Устюгов – 2-й
Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю одержал победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2016/17. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов.
Устюгов показал лучший результат в карьере, прошлый сезон россиянин завершил на 4-м месте. Напомним, что Устюгов выиграл многодневку «Тур де Ски», а также трижды становился призером отдельных этапов Кубка мира (1-0-3).
Для Сундбю победа в общем зачете стала третьей за карьеру, ранее он становился первым по итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.
Лыжные гонки
Кубок мира
Мужчины
Общий зачет
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1626
2. Сергей Устюгов (Россия) – 1176
3. Алекс Харви (Канада) – 934
4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 842
5. Маркус Хельнер (Швеция) – 685
6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 669
7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 660
8. Дарио Колонья (Швейцария) – 658
9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 653
10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 608...
15. Александр Бессмертных (Россия) – 476...
21. Андрей Ларьков (Россия) – 368...
29. Петр Седов (Россия) – 203...
32. Глеб Ретивых (Россия) – 197...
47. Александр Легков (Россия) – 125...
56. Александр Панжинский (Россия) – 104...
59. Петтер Нортуг (Норвегия) – 94...
64. Константин Главатских (Россия) – 88...
72. Сергей Турышев (Россия) – 73
73. Андрей Парфенов (Россия) – 71
74. Антон Гафаров (Россия) – 71...
79. Алексей Петухов (Россия) – 62
80. Максим Вылегжанин (Россия) – 56...
82. Никита Крюков (Россия) – 54
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