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    Лыжи. Кубок мира. Сундбю победил в общем зачете, Устюгов – 2-й

    Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Александр Легков сборная Норвегии Никита Крюков Максим Вылегжанин Маркус Хельнер сборная Швеции сборная Финляндии Петтер Нортуг сборная Канады Андрей Парфенов Петр Седов Алексей Петухов Дарио Колонья Антон Гафаров сборная Швейцарии Александр Панжинский Мартин Йонсруд Сундбю Матти Хейккинен Сергей Турышев Константин Главатских Александр Бессмертных Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Никлас Дюрхауг Финн Хоген Крог Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен

    Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю одержал победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2016/17. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов.

    Устюгов показал лучший результат в карьере, прошлый сезон россиянин завершил на 4-м месте. Напомним, что Устюгов выиграл многодневку «Тур де Ски», а также трижды становился призером отдельных этапов Кубка мира (1-0-3).

    Для Сундбю победа в общем зачете стала третьей за карьеру, ранее он становился первым по итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Мужчины

    Общий зачет

    1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1626
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 1176
    3. Алекс Харви (Канада) – 934
    4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 842
    5. Маркус Хельнер (Швеция) – 685
    6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 669
    7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 660
    8. Дарио Колонья (Швейцария) – 658
    9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 653
    10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 608...
    15. Александр Бессмертных (Россия) – 476...
    21. Андрей Ларьков (Россия) – 368...
    29. Петр Седов (Россия) – 203...
    32. Глеб Ретивых (Россия) – 197...
    47. Александр Легков (Россия) – 125...
    56. Александр Панжинский (Россия) – 104...
    59. Петтер Нортуг (Норвегия) – 94...
    64. Константин Главатских (Россия) – 88...
    72. Сергей Турышев (Россия) – 73
    73. Андрей Парфенов (Россия) – 71
    74. Антон Гафаров (Россия) – 71...
    79. Алексей Петухов (Россия) – 62
    80. Максим Вылегжанин (Россия) – 56...
    82. Никита Крюков (Россия) – 54

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