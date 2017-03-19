Норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю одержал победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2016/17. Вторым стал россиянин Сергей Устюгов.

Устюгов показал лучший результат в карьере, прошлый сезон россиянин завершил на 4-м месте. Напомним, что Устюгов выиграл многодневку «Тур де Ски», а также трижды становился призером отдельных этапов Кубка мира (1-0-3).

Для Сундбю победа в общем зачете стала третьей за карьеру, ранее он становился первым по итогам сезонов 2013/14 и 2015/16.

Лыжные гонки

Кубок мира

Мужчины

Общий зачет

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 1626

2. Сергей Устюгов (Россия) – 1176

3. Алекс Харви (Канада) – 934

4. Матти Хейккинен (Финляндия) – 842

5. Маркус Хельнер (Швеция) – 685

6. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 669

7. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 660

8. Дарио Колонья (Швейцария) – 658

9. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 653

10. Никлас Дюрхауг (Норвегия) – 608...

15. Александр Бессмертных (Россия) – 476...

21. Андрей Ларьков (Россия) – 368...

29. Петр Седов (Россия) – 203...

32. Глеб Ретивых (Россия) – 197...

47. Александр Легков (Россия) – 125...

56. Александр Панжинский (Россия) – 104...

59. Петтер Нортуг (Норвегия) – 94...

64. Константин Главатских (Россия) – 88...

72. Сергей Турышев (Россия) – 73

73. Андрей Парфенов (Россия) – 71

74. Антон Гафаров (Россия) – 71...

79. Алексей Петухов (Россия) – 62

80. Максим Вылегжанин (Россия) – 56...

82. Никита Крюков (Россия) – 54