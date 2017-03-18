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    Лыжи. «Биркебейнерреннет». Сундбю и Ковальчик одержали победы, Черноусов – 18-й

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    Сегодня в Норвегии прошел знаменитый марафон «Биркебейнерреннет». 54-километровую дистанцию между Реной и Лиллехаммером быстрее всех преодолел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. У женщин сильнейшей оказалась польская лыжница Юстина Ковальчик.

    Лыжные гонки

    «Биркебейнерреннет»

    Рена – Лиллехаммер, Норвегия

    54 км, классический стиль

    Мужчины

    1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2:20.52,6
    2. Петтер Элиассен (Норвегия) – 0,48
    3. Симен Остенсен (Норвегия) – 0,51
    4. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 2,25
    5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 2,25
    6. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 4,00
    7. Крис Йесперсен (Норвегия) – 4,46…
    18. Илья Черноусов (Россия) – 6,12…
    21. Йон Кристиан Дал (Норвегия) – 6,48…
    23. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 7,51…
    25. Магнус Ким (Южная Корея) – 8,35…
    28. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 9,39…
    47. Лукаш Бауэр (Чехия) – 12,43

    Женщины

    1. Юстина Ковальчик (Польша) – 2:46:42,2
    2. Бритта Норгрен (Швеция) – 4,15
    3. Масако Ишида (Япония) – 5,04
    4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 7,13
    5. Кари Викхаген Йейтнес (Норвегия) – 7,41
    6. Анна Свенсен (Норвегия) – 7,52…
    13. Сераина Бонер (Швейцария) – 9,56

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