Лыжи. «Биркебейнерреннет». Сундбю и Ковальчик одержали победы, Черноусов – 18-й
Сегодня в Норвегии прошел знаменитый марафон «Биркебейнерреннет». 54-километровую дистанцию между Реной и Лиллехаммером быстрее всех преодолел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. У женщин сильнейшей оказалась польская лыжница Юстина Ковальчик.
Лыжные гонки
«Биркебейнерреннет»
Рена – Лиллехаммер, Норвегия
54 км, классический стиль
Мужчины
1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2:20.52,6
2. Петтер Элиассен (Норвегия) – 0,48
3. Симен Остенсен (Норвегия) – 0,51
4. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 2,25
5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 2,25
6. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 4,00
7. Крис Йесперсен (Норвегия) – 4,46…
18. Илья Черноусов (Россия) – 6,12…
21. Йон Кристиан Дал (Норвегия) – 6,48…
23. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 7,51…
25. Магнус Ким (Южная Корея) – 8,35…
28. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 9,39…
47. Лукаш Бауэр (Чехия) – 12,43
Женщины
1. Юстина Ковальчик (Польша) – 2:46:42,2
2. Бритта Норгрен (Швеция) – 4,15
3. Масако Ишида (Япония) – 5,04
4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 7,13
5. Кари Викхаген Йейтнес (Норвегия) – 7,41
6. Анна Свенсен (Норвегия) – 7,52…
13. Сераина Бонер (Швейцария) – 9,56
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.