Сегодня в Норвегии прошел знаменитый марафон «Биркебейнерреннет». 54-километровую дистанцию между Реной и Лиллехаммером быстрее всех преодолел норвежец Мартин Йонсруд Сундбю. У женщин сильнейшей оказалась польская лыжница Юстина Ковальчик.

Лыжные гонки

«Биркебейнерреннет»

Рена – Лиллехаммер, Норвегия

54 км, классический стиль

Мужчины

1. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2:20.52,6

2. Петтер Элиассен (Норвегия) – 0,48

3. Симен Остенсен (Норвегия) – 0,51

4. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 2,25

5. Андерс Аукланд (Норвегия) – 2,25

6. Мортен Эйде Педерсен (Норвегия) – 4,00

7. Крис Йесперсен (Норвегия) – 4,46…

18. Илья Черноусов (Россия) – 6,12…

21. Йон Кристиан Дал (Норвегия) – 6,48…

23. Даниэль Рикардссон (Швеция) – 7,51…

25. Магнус Ким (Южная Корея) – 8,35…

28. Эйрик Брансдал (Норвегия) – 9,39…

47. Лукаш Бауэр (Чехия) – 12,43

Женщины

1. Юстина Ковальчик (Польша) – 2:46:42,2

2. Бритта Норгрен (Швеция) – 4,15

3. Масако Ишида (Япония) – 5,04

4. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 7,13

5. Кари Викхаген Йейтнес (Норвегия) – 7,41

6. Анна Свенсен (Норвегия) – 7,52…

13. Сераина Бонер (Швейцария) – 9,56