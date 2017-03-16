Сегодня российская сноубордистка Екатерина Тудегешева, двукратная чемпионка мира (2007, 2013), завоевала бронзу ЧМ-2017 в параллельном гигантском слаломе.

Сноуборд

Чемпионат мира

Сьерра-Невада, Испания

Параллельный гигантский слалом

Женщины

1. Эстер Ледецкая (Чехия)

2. Патриция Куммер (Швейцария)

3. Екатерина Тудегешева (Россия)...

4. Рамона Хофмайстер (Германия)

5. Алена Заварзина (Россия)

6. Юлия Дуймовиц (Австрия)...

9. Екатерина Хатомченкова (Россия)...

33. Елизавета Салихова (Россия)

Это третья медаль России на турнире. В параллельном слаломе бронзовые медали уже завоевали Алена Заварзина и Андрей Соболев.

Мужчины

1. Андреас Проммеггер (Австрия)

2. Бенжамин Карл (Австрия)

3. Невин Гальмарни (Швейцария)...

6. Вик Уайлд (Россия)...

9. Дмитрий Логинов (Россия)...

22. Валерий Колегов (Россия)...

32. Дмитрий Сарсембаев (Россия)

33. Андрей Соболев (Россия)