МОК потратил 2,8 млн долларов на проверку допинг-проб по докладу Макларена

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку допинг-проб российских спортсменов по докладу Ричарда Макларена.

«Международный олимпийский комитет потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку проб с тех пор, как Макларен начал свое расследование», – сказал Адамс.

Еще один миллион долларов выделен на повторный анализ допинг-проб Сочи-2014.

«Исполком МОК одобрил решение выделить дополнительно один миллион долларов на повторный анализ допинг-проб Сочи-2014, включая расследования, которые ведутся в отношении российского спорта», – заявил Адамс.

Он отметил, что ежегодные расходы на борьбу с допингом во всех видах спорта составляют 300 миллионов долларов, берется 300 тысяч допинг-проб. Также Адамс сообщил, что президент МОК Томас Бах пригласил Макларена в штаб-квартиру организации в Лозанне.

«Бах пригласил профессора Макларена в Лозанну, чтобы обсудить итоги проделанной им работы», – сказал Адамс.