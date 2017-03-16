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    МОК потратил 2,8 млн долларов на проверку допинг-проб по докладу Макларена

    Теги Сочи-2014 допинг МОК сборная России сборная России жен Томас Бах Ричард Макларен Марк Адамс

    Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку допинг-проб российских спортсменов по докладу Ричарда Макларена.

    «Международный олимпийский комитет потратил 2,8 миллиона долларов на повторную проверку проб с тех пор, как Макларен начал свое расследование», – сказал Адамс.

    Еще один миллион долларов выделен на повторный анализ допинг-проб Сочи-2014.

    «Исполком МОК одобрил решение выделить дополнительно один миллион долларов на повторный анализ допинг-проб Сочи-2014, включая расследования, которые ведутся в отношении российского спорта», – заявил Адамс.

    Он отметил, что ежегодные расходы на борьбу с допингом во всех видах спорта составляют 300 миллионов долларов, берется 300 тысяч допинг-проб. Также Адамс сообщил, что президент МОК Томас Бах пригласил Макларена в штаб-квартиру организации в Лозанне.

    «Бах пригласил профессора Макларена в Лозанну, чтобы обсудить итоги проделанной им работы», – сказал Адамс.

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