Лыжи. Кубок мира. Бьорген выиграла классический марафон, Пярмякоски – 2-я, Ковальчик – 6-я, Чекалева – 16-я
Норвежская лыжница Марит Бьорген сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене одержала победу в гонке на 30 км классическим стилем. Россиянка Юлия Чекалева заняла 15-е место.
Лыжные гонки
Кубок мира
Холменколлен, Норвегия
Женщины
30 км, классический стиль
1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:22.59,2
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.05,8
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.07,0
4. Хайди Венг (Норвегия) – 2.08,6
5. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.11,7
6. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.12,9
7. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.19,6
8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 2.31,3
9. Анна Хааг (Швеция) – 3.27,9
10. Лаура Мононен (Финляндия) – 3.28,7...
16. Юлия Чекалева (Россия) – 4.35,9...
21. Полина Кальсина (Россия) – 6.22,8...
26. Мария Гущина (Россия) – 7.22,0...
29. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.30,4...
34. Астрид Якобсен (Норвегия) – 9.49,0...
36. Анна Медведева (Россия) – 10.47,0
Анастасия Седова (Россия) – не стартовала
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