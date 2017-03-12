Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Лыжи. Кубок мира. Бьорген выиграла классический марафон, Пярмякоски – 2-я, Ковальчик – 6-я, Чекалева – 16-я

    Теги Кубок мира результаты Марит Бьорген Айно Кайса Сааринен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Астрид Якобсен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен Юстина Ковальчик сборная Польши жен сборная Финляндии жен Анна Хааг марафон (жен) Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Анастасия Седова Алиса Жамбалова Хайди Венг Ингвильд Флюгстад Остберг Кертту Нисканен Лаура Мононен Анна Медведева

    Норвежская лыжница Марит Бьорген  сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене одержала победу в гонке на 30 км классическим стилем. Россиянка Юлия Чекалева заняла 15-е место.

    Лыжные гонки

    Кубок мира

    Холменколлен, Норвегия

    Женщины

    30 км, классический стиль

    1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:22.59,2
    2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.05,8
    3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.07,0
    4. Хайди Венг (Норвегия) – 2.08,6
    5. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.11,7
    6. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.12,9
    7. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.19,6
    8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 2.31,3
    9. Анна Хааг (Швеция) – 3.27,9
    10. Лаура Мононен (Финляндия) – 3.28,7...
    16. Юлия Чекалева (Россия) – 4.35,9...
    21. Полина Кальсина (Россия) – 6.22,8...
    26. Мария Гущина (Россия) – 7.22,0...
    29. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.30,4...
    34. Астрид Якобсен (Норвегия) – 9.49,0...
    36. Анна Медведева (Россия) – 10.47,0

    Анастасия Седова (Россия) – не стартовала

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться