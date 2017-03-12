Норвежская лыжница Марит Бьорген сегодня на этапе Кубка мира в Холменколлене одержала победу в гонке на 30 км классическим стилем. Россиянка Юлия Чекалева заняла 15-е место.

Лыжные гонки

Кубок мира

Холменколлен, Норвегия

Женщины

30 км, классический стиль

1. Марит Бьорген (Норвегия) – 1:22.59,2

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 2.05,8

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 2.07,0

4. Хайди Венг (Норвегия) – 2.08,6

5. Шарлотте Калла (Швеция) – 2.11,7

6. Юстина Ковальчик (Польша) – 2.12,9

7. Айно Кайса Сааринен (Финляндия) – 2.19,6

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 2.31,3

9. Анна Хааг (Швеция) – 3.27,9

10. Лаура Мононен (Финляндия) – 3.28,7...

16. Юлия Чекалева (Россия) – 4.35,9...

21. Полина Кальсина (Россия) – 6.22,8...

26. Мария Гущина (Россия) – 7.22,0...

29. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.30,4...

34. Астрид Якобсен (Норвегия) – 9.49,0...

36. Анна Медведева (Россия) – 10.47,0

Анастасия Седова (Россия) – не стартовала

