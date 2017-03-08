Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в норвежском Драммене состоятся спринты классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок мира

Драммен, Норвегия

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало квалификации – 15.35 по московскому времени.

Начало финала – 17.57 по московскому времени.

Старт-лист

1. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия)...

4. Финн Хоген Крог (Норвегия)...

6. Теодор Петерсон (Швеция)

7. Александр Панжинский (Россия)...

11. Эмиль Йонссон (Швеция)...

12. Йоханнес Клэбо (Норвегия)...

15. Федерико Пеллегрино (Италия)

16. Эмиль Иверсен (Норвегия)

17. Оскар Свенссон (Швеция)

18. Сергей Устюгов (Россия)...

22. Глеб Ретивых (Россия)...

26. Антон Гафаров (Россия)

27. Ховард Сулос Таугбол (Норвегия)...

29. Петтер Нортуг (Норвегия)...

37. Александр Большунов (Россия)...

44. Никита Крюков (Россия)...

54. Алексей Виценко (Россия)