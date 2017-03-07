Вице-президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сверре Сееберг прокомментировал решение организации обжаловать дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг в CAS.

«FIS имеет полное право на подачу апелляции. И мы это сделали. Но это не значит, что в CAS будут судить как-то жестче, чем в допинговой паненли FIS.

Теперь решение по делу Йохауг примет международный спортивный суд. Это может хорошо сказаться на лыжных гонках как в Норвегии, так и во всем мире. Теперь уже никто не скажет, что норвежцев мы наказываем мягче, чем русских», – рассказал Сееберг.