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    Вице-президент FIS: «Теперь уже никто не скажет, что норвежцев мы наказываем мягче, чем русских»

    Теги допинг лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS сборная Норвегии жен Тереза Йохауг CAS Сверре Сееберг

    Вице-президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Сверре Сееберг прокомментировал решение организации обжаловать дисквалификацию норвежской лыжницы Терезы Йохауг в CAS.

    «FIS имеет полное право на подачу апелляции. И мы это сделали. Но это не значит, что в CAS будут судить как-то жестче, чем в допинговой паненли FIS.

    Теперь решение по делу Йохауг примет международный спортивный суд. Это может хорошо сказаться на лыжных гонках как в Норвегии, так и во всем мире. Теперь уже никто не скажет, что норвежцев мы наказываем мягче, чем русских», – рассказал Сееберг.

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