Шипулин включен в заявку лыжного чемпионата России

Российский биатлонист Антон Шипулин включен в заявку для выступления на лыжном чемпионате России, основная часть которого состоится в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.

В заявки от регионов также включены отстраненные российские лыжники Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Александр Легков.

Отметим, что чемпионат России по биатлону пройдет 23-29 марта в Увате и 1-2 апреля в Тюмени.