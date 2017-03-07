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    Шипулин включен в заявку лыжного чемпионата России

    Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Легков чемпионат России Максим Вылегжанин Антон Шипулин Евгений Белов

    Российский биатлонист Антон Шипулин включен в заявку для выступления на лыжном чемпионате России, основная часть которого состоится в Ханты-Мансийске с 25 марта по 2 апреля.

    В заявки от регионов также включены отстраненные российские лыжники Евгений Белов, Максим Вылегжанин и Александр Легков.

    Отметим, что чемпионат России по биатлону пройдет 23-29 марта в Увате и 1-2 апреля в Тюмени.

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