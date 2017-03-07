Международная лыжная федерация подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд по делу Йохауг

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу норвежской лыжницы Терезы Йохауг, которую НОК Норвегии дисквалифицировал на 13 месяцев за использование клостебола.

«Антидопинговая комиссия НОК Норвегии, когда принимала решение, обнаружила, что Йохауг нарушила правила, однако ее вина не была значительной. Комиссия установила, что использование препарата было ненамеренным, средство применялось по рекомендации доктора, обладающего хорошей репутацией.

Однако антидопинговая комиссия FIS посчитала, что данная дисквалификация находится на нижней границе справедливых наказаний и не отражает тот факт, что Йохауг не прочитала предупреждение на упаковке, несмотря на то, что препарат не был ей знаком и был приобретен за рубежом.

В связи с этим комиссия FIS подала апелляцию на решение в CAS, чтобы было вынесено независимое решение по этой дисквалификации», – говорится в заявлении.