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    Елена Вяльбе: «Члены сборной меня очень боятся и после разговоров не спят. И я остаюсь виновата, что они плохо бегают»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Юлия Чекалева Елена Вяльбе Мария Гущина Полина Медведева (Кальсина) Сергей Устюгов

    Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги чемпионата мира в финском Лахти.

    Есть толика обиды, что Устюгову не удалось стать «королем лыж»?

    – У него еще все впереди. Пускай лучше это случится на Олимпиаде.

    Юстина Ковальчик сказала, что для нее Сергей уже король.

    – Давайте лет через пять будем присваивать ему звания и вешать корону.

    Если в Пхенчхане выступим также, будете счастливы?

    – Следующий вопрос.

    Хоть что-то на этом чемпионате мира вас огорчило?

    – Более чем недовольна выступлением женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалевой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны.

    Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают, – сказала Вяльбе.

    «Полина Кальсина никогда хорошо не бегала эстафеты, бежать должна была Маша Гущина. За день до заявки Мария позвонила и сказал, что плохо себя чувствует.

    На следующий день выяснилось, что никакой болезни не было, я так понимаю, она просто отказалась в пользу Полины, потому что они дружат. Это сыграло плохую службу им обеим. Они похоронили два места в сборной — ни Полины, ни Маши на следующий год в команде не будет. Такие вещи делать нельзя», – сказала глава ФЛГР в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Елена Вяльбе: «Не вижу в Чекалевой будущего. Поэтому у нее два варианта: или уйти от Крамера к Акимову, или на домашнюю подготовку»

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