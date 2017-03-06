Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги чемпионата мира в финском Лахти.

– Есть толика обиды, что Устюгову не удалось стать «королем лыж»?

– У него еще все впереди. Пускай лучше это случится на Олимпиаде.

– Юстина Ковальчик сказала, что для нее Сергей уже король.

– Давайте лет через пять будем присваивать ему звания и вешать корону.

– Если в Пхенчхане выступим также, будете счастливы?

– Следующий вопрос.

– Хоть что-то на этом чемпионате мира вас огорчило?

– Более чем недовольна выступлением женской команды, за исключением Матвеевой, Белоруковой и Седовой. Не понимаю, что происходит с Чекалевой. Буду разговаривать с ней на чемпионате страны.

Раньше нельзя, ведь я на них плохо влияю. Они меня очень боятся и после разговоров не спят. В итоге я остаюсь виновата, что они плохо бегают, – сказала Вяльбе.

«Полина Кальсина никогда хорошо не бегала эстафеты, бежать должна была Маша Гущина. За день до заявки Мария позвонила и сказал, что плохо себя чувствует.

На следующий день выяснилось, что никакой болезни не было, я так понимаю, она просто отказалась в пользу Полины, потому что они дружат. Это сыграло плохую службу им обеим. Они похоронили два места в сборной — ни Полины, ни Маши на следующий год в команде не будет. Такие вещи делать нельзя», – сказала глава ФЛГР в эфире телеканала «Матч ТВ».

Елена Вяльбе: «Не вижу в Чекалевой будущего. Поэтому у нее два варианта: или уйти от Крамера к Акимову, или на домашнюю подготовку»