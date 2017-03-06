Российский лыжник Сергей Устюгов подвел итоги чемпионата мира в Лахти, где он завоевал два золота и три серебра.

– Думали о звании «короля лыж»?

– Конечно, круто им стать. Но я смотрел на вещи реально. И понимал, что для меня попадание в десятку – выше крыши. А в итоге заехал вторым.

Маркус Крамер после финиша прибежал к кабинке, где я переодеваюсь. Спрашивает у Ани Лозовской, нашей пресс-атташе: «Он рад»? Она говорит: «Да». И тренер: «Тогда и мне можно радоваться».

Я же еще обошел Мартина Сундбю на этой дистанции. Это дорогого стоит. Жаль, правда, что у него же по-прежнему нет личного золота чемпионата мира. Хотя они выиграли эстафету.

– Еще за несколько километров до финиша в группе лидеров держался Петтер Нортуг. Не было мыслей, что он рванет, как в старые добрые времена?

– В один из моментов гонки увидел его рядом. Спросил, как дела. Он показал пальцем, что все о’кей. Потом видел его уже после финиша. Снова подошел. «Нортуг, хав а ю?» Он заверил, что все хорошо.

– Вы третий в истории лыжник, выигравший пять медалей на одном чемпионате мира. Прежде это удавалось только Бьорну Дэли и Нортугу.

– Очень рад, что таким образом наша команда вошла в историю. Это не мои медали – наши. Жаль, что запоминается только спортсмен, который бегал на гонках. Со мной же целая команда! Тренеры, сервисеры, да много всех! Почему так?

Думаю сделать Маркусу какой-то подарок в конце сезона. Нужно придумать стоящую вещь – сказал Устюгов.

Рекорд Устюгова: 5 медалей на чемпионате мира