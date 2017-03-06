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    Сергей Устюгов: «Жаль, что у Сундбю по-прежнему нет личного золота чемпионата мира»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Петтер Нортуг Мартин Йонсруд Сундбю Сергей Устюгов Маркус Крамер

    Российский лыжник Сергей Устюгов подвел итоги чемпионата мира в Лахти, где он завоевал два золота и три серебра.

    Думали о звании «короля лыж»?

    – Конечно, круто им стать. Но я смотрел на вещи реально. И понимал, что для меня попадание в десятку – выше крыши. А в итоге заехал вторым.

    Маркус Крамер после финиша прибежал к кабинке, где я переодеваюсь. Спрашивает у Ани Лозовской, нашей пресс-атташе: «Он рад»? Она говорит: «Да». И тренер: «Тогда и мне можно радоваться».

    Я же еще обошел Мартина Сундбю на этой дистанции. Это дорогого стоит. Жаль, правда, что у него же по-прежнему нет личного золота чемпионата мира. Хотя они выиграли эстафету.

    Еще за несколько километров до финиша в группе лидеров держался Петтер Нортуг. Не было мыслей, что он рванет, как в старые добрые времена?

    – В один из моментов гонки увидел его рядом. Спросил, как дела. Он показал пальцем, что все о’кей. Потом видел его уже после финиша. Снова подошел. «Нортуг, хав а ю?» Он заверил, что все хорошо.

    Вы третий в истории лыжник, выигравший пять медалей на одном чемпионате мира. Прежде это удавалось только Бьорну Дэли и Нортугу.

    – Очень рад, что таким образом наша команда вошла в историю. Это не мои медали – наши. Жаль, что запоминается только спортсмен, который бегал на гонках. Со мной же целая команда! Тренеры, сервисеры, да много всех! Почему так?

    Думаю сделать Маркусу какой-то подарок в конце сезона. Нужно придумать стоящую вещь – сказал Устюгов.

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