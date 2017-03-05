Российская сноубордистка Алена Заварзина, чемпионка мира-2011 и призер Олимпийских игр-2014, завоевала Малый хрустальный глобус в зачете параллельного гигантского слалома в рамках Кубка мира.

Сноуборд

Кубок мира

Параллельный гигантский слалом

1. Алена Заварзина (Россия) – 3900

2. Патриция Куммер (Швейцария) – 3460

3. Эстер Ледецкая (Чехия) – 2800...

9. Екатерина Тудегешева (Россия) – 1830...

17. Екатерина Хатомченкова (Россия) – 1060...

20. Елизавета Салихова (Россия) – 774...

22. Наталья Соболева (Россия) – 599...

30. Милена Быкова (Россия) – 391

31. Екатерина Илюхина (Россия) – 330...

51. Полина Смоленцова (Россия) – 18

Для России это не первая победа: в сезоне-2010/11 Екатерина Тудегешева стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах.