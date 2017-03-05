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    Сноуборд. Заварзина выиграла Малый хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе

    Теги Кубок мира сноуборд Екатерина Тудегешева Екатерина Хатомченкова Алена Заварзина сборная России жен (сноуборд) Екатерина Илюхина параллельный слалом (сноуборд) Наталья Соболева сборная Чехии жен Патриция Куммер сборная Швейцарии жен Елизавета Салихова Милена Быкова Полина Смоленцова

    Российская сноубордистка Алена Заварзина, чемпионка мира-2011 и призер Олимпийских игр-2014, завоевала Малый хрустальный глобус в зачете параллельного гигантского слалома в рамках Кубка мира.

    Сноуборд

    Кубок мира

    Параллельный гигантский слалом

    1. Алена Заварзина (Россия) – 3900
    2. Патриция Куммер (Швейцария) – 3460
    3. Эстер Ледецкая (Чехия) – 2800...
    9. Екатерина Тудегешева (Россия) – 1830...
    17. Екатерина Хатомченкова (Россия) – 1060...
    20. Елизавета Салихова (Россия) – 774...
    22. Наталья Соболева (Россия) – 599...
    30. Милена Быкова (Россия) – 391
    31. Екатерина Илюхина (Россия) – 330...
    51. Полина Смоленцова (Россия) – 18

    Для России это не первая победа: в сезоне-2010/11 Екатерина Тудегешева стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах.

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