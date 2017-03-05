Сноуборд. Заварзина выиграла Малый хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе
Российская сноубордистка Алена Заварзина, чемпионка мира-2011 и призер Олимпийских игр-2014, завоевала Малый хрустальный глобус в зачете параллельного гигантского слалома в рамках Кубка мира.
Сноуборд
Кубок мира
Параллельный гигантский слалом
1. Алена Заварзина (Россия) – 3900
2. Патриция Куммер (Швейцария) – 3460
3. Эстер Ледецкая (Чехия) – 2800...
9. Екатерина Тудегешева (Россия) – 1830...
17. Екатерина Хатомченкова (Россия) – 1060...
20. Елизавета Салихова (Россия) – 774...
22. Наталья Соболева (Россия) – 599...
30. Милена Быкова (Россия) – 391
31. Екатерина Илюхина (Россия) – 330...
51. Полина Смоленцова (Россия) – 18
Для России это не первая победа: в сезоне-2010/11 Екатерина Тудегешева стала обладательницей Кубка мира в общем зачете и малого Кубка мира в параллельных дисциплинах.
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