Тренер российских лыжников Маркус Крамер рассказал о работе в сборной России, а также о причинах успеха двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова.

– У нас нет секретов. Мы много и упорно тренируемся, как и норвежская сборная.

Мы поменяли схему подготовки. Ввели новые тренировочные принципы. Мы переняли кое-что из норвежской системы тренировок.

Мой подход заключается в том, чтобы разрабатывать более индивидуальные программы и хорошо общаться с каждым спортсменом. Очень важно получать обратную связь и постоянно вести диалог. Это то, что я изменил в команде.

Те, кто выигрывает «Тур де Ски», редко побеждают на чемпионатах мира и Олимпиадах. Я рад, что мы нашли путь к хорошей форме на чемпионате мира. В этом наша сила.

Я четко дал понять, что русские лыжники могут быть лучшими без допинга. Побеждать норвежцев возможно и без мошенничества. Сейчас спортсмены понимают это, и они проделали необходимую работу. Мы не лучше Норвегии, но приближаемся к ней.

Можно взять Устюгова в качестве примера того, как тяжело они работают. Он не был дома с 6 ноября. Он делает все, чтобы быть настолько хорошим лыжником, насколько это возможно. Он пожертвовал домашней жизнью, чтобы добиться успеха, потому что лучше тренироваться в странах Северной и Центральной Европы, чем в России. Там слишком холодно.

– Сколько тренировочных часов Устюгов набирает за год?

– У него не так много часов тренировок, как у Сундбю, но довольно близко к тому. Он моложе и пока не может выдерживать такие объемы подготовки, но они постоянно растут, – сказал Крамер.