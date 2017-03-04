Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти пройдет женский марафон.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Масс-старт, 30 км, свободный стиль

Начало – 15.30 по московскому времени

Старт-лист

1. Хайди Венг (Норвегия)

2. Криста Пярмякоски (Финляндия)

3. Марит Бьорген (Норвегия)

4. Джессика Диггинс (США)

5. Шарлотте Калла (Швеция)

6. Юлия Чекалева (Россия)

7. Лаура Мононен (Финляндия)

8. Тереза Штадлобер (Австрия)

9. Кертту Нисканен (Финляндия)

10. Натали фон Зибенталь (Швейцария)

11. Николь Фессель (Германия)

12. Рагнхильд Хага (Норвегия)

14. Астрид Якобсен (Норвегия)

18. Айно Кайса Сааринен (Финляндия)

26. Елена Соболева (Россия)

29. Алиса Жамбалова (Россия)

35. Анна Медведева (Россия)