Менеджер сборной России Юрий Чарковский сообщил, что жюри соревнований отменило дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова в гонке с раздельного старта на 15 км «классикой».

«Сейчас я во второй раз был вызван жюри соревнований. По итогам повторного заседания результат Ларькова остался в силе. Как и результат Сергея Турышева (20-е место). Обоим выписаны желтые карточки, причем эти предупреждения распространяются только на чемпионат мира», – сказал Чарковский.

Напомним, что Ларьков нарушил технику прохождения дистанции, использовав коньковых ход в гонке. В итоговом протоколе россиянин остался на пятом месте.