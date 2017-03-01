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    ЧМ-2017. Дисквалификация Ларькова за использование свободного стиля в «разделке» отменена

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юрий Чарковский Сергей Турышев Андрей Ларьков

    Менеджер сборной России Юрий Чарковский сообщил, что жюри соревнований отменило дисквалификацию российского лыжника Андрея Ларькова в гонке с раздельного старта на 15 км «классикой».

    «Сейчас я во второй раз был вызван жюри соревнований. По итогам повторного заседания результат Ларькова остался в силе. Как и результат Сергея Турышева (20-е место). Обоим выписаны желтые карточки, причем эти предупреждения распространяются только на чемпионат мира», – сказал Чарковский.

    Напомним, что Ларьков нарушил технику прохождения дистанции, использовав коньковых ход в гонке. В итоговом протоколе россиянин остался на пятом месте.

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