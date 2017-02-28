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    Юстина Ковальчик: «Для нас Устюгов уже король!»

    Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Юстина Ковальчик сборная Польши жен Сергей Устюгов

    Польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала выступление Сергея Устюгова на чемпионате мира в Лахти.

    – Как вам Сергей Устюгов? Впечатляет?

    – Ууу. Он же сумасшедший! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него почему-то не идет. А тут раз – и золото! Вот так! Все, обо всех неудачах можно забыть. Красота же.

    – Устюгов напоминает вас. Раньше только вы боролись с норвежками, теперь Сергей чуть ли не в одиночку противостоит лыжникам этой страны.

    – Да-да. Все время смотрим, болеем: «Давай, Серега, давай». Так переживаю!

    – Как думаете, у него есть шансы выиграть здесь марафон и стать «королем лыж»?

    – У Сергея? Да для нас он уже король! Устюгов в этом сезоне выиграл «Тур де Ски», два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше? – рассказала Ковальчик.

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