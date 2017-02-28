Польская лыжница Юстина Ковальчик прокомментировала выступление Сергея Устюгова на чемпионате мира в Лахти.

– Как вам Сергей Устюгов? Впечатляет?

– Ууу. Он же сумасшедший! Очень рада за Сергея! Как и за Никиту Крюкова. Несколько дней назад мы болтали с ним, он сетовал, что в этом сезоне у него почему-то не идет. А тут раз – и золото! Вот так! Все, обо всех неудачах можно забыть. Красота же.

– Устюгов напоминает вас. Раньше только вы боролись с норвежками, теперь Сергей чуть ли не в одиночку противостоит лыжникам этой страны.

– Да-да. Все время смотрим, болеем: «Давай, Серега, давай». Так переживаю!

– Как думаете, у него есть шансы выиграть здесь марафон и стать «королем лыж»?

– У Сергея? Да для нас он уже король! Устюгов в этом сезоне выиграл «Тур де Ски», два золота на чемпионате мира. Что может быть лучше? – рассказала Ковальчик.