Сегодня на чемпионате мира по лыжным гонкам в финском Лахти пройдет женская гонка на 10 км классическим стилем.

Лыжные гонки

Чемпионат мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Гонка с раздельного старта на 10 км, классический стиль

Начало – в 14.45 по московскому времени (28 февраля)

Старт-лист

13. Мария Гущина (Россия)

18. Анна Хааг (Швеция)

19. Ида Ингемарсдоттер (Швеция)

23. Полина Кальсина (Россия)

27. Анастасия Седова (Россия)

28. Ханна Фалк (Швеция)

29. Штефани Болер (Германия)

30. Астрид Якобсен (Норвегия)

32. Стина Нильссон (Швеция)

34. Шарлотте Калла (Швеция)

36. Лаура Мононен (Финляндия)

38. Кертту Нисканен (Финляндия)

40. Анне Кюлленен (Финляндия)

44. Юстина Ковальчик (Польша)

48. Николь Фессель (Германия)

50. Тереза Штадлобер (Австрия)

52. Юлия Чекалева (Россия)

54. Марит Бьорген (Норвегия)

56. Криста Пярмякоски (Финляндия)

58. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия)

60. Хайди Венг (Норвегия)